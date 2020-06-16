Вильярреал одержал минимальную победу над Мальоркой, Эспаньол в меньшинстве удержал ничью с Хетафе: 29-й тур, вторник

В рамках 29-го тура Ла Лиги Хетафе не дожал Эспаньол, а Вильярреал благодаря голу Карлоса Бакки переиграл Мальорку.

Чемпионат Испании 2019/20, 29-й тур

Вильярреал – Мальорка – 1:0

Голы: Бакка, 16

Хетафе – Эспаньол – 0:0

Удаление: Эспиноса, 16

Вильярреал встречался с Мальоркой, довольно быстро открыв счёт усилиями Бакки – тот замкнул прострел с правого края штрафной на дальнюю штангу. После этого "желтая субмарина" перестала обострять, дав шанс Эрнандесу и Кубо отличиться – впрочем, их плотные удары Асенхо парировал. На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе Вильярреала.

Второй тайм особыми скоростями не впечатлял. Мальорка первый выстрел в створ провела на 85-й минуте, когда Будимир бил метров с сорока, а хозяева огрызнулись выстрелами Морено и Тригероса из пределов штрафной. В конце встречи непогно стрелял с дистанциии Мой Гомес, но в целом ничего интересного не возникало. В конце концов, финальный свисток зафиксировал минимальную победу Вильярреала.

Хетафе в родных стенах принимал Эспаньол. В целом, первый тайм встречи прошел ровно и без реальной остроты, хотя мадридцы выглядели несколько активнее, а каталонцы – опаснее. Гости сильно ухудшили свои дела на 16-й минуте, когда Эспиноса умудрился получить красную карточку за фол в атаке, но голевых моментов до перерыва не возникало. В первой половине второго тайма команды также не впечатляли.

В последней трети встречи ближе к победе был Хетафе: так, на 70-й минуте Ньйом прострелил с правого края штрафной, но в последний момент Лопес перехватил мяч; на 75-й же Арамбарри выстрелил с острого угла под ближнюю штангу – и снова Лопес спас. Уже в компенсированное время Диего Лопесу пришлось исполнять двойной сейв после замыкания Анхеля и добивания Кучо. В конце концов, финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.

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