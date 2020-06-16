Вільяреал здобув мінімальну перемогу над Мальоркою, Еспаньйол у меншості втримав нічию з Хетафе: 29-й тур, вівторок

В рамках 29-го туру Ла Ліги Хетафе не дотиснув Еспаньйол, а Вільяреал завдяки голу Карлоса Бакки переграв Мальорку.

Чемпіонат Іспанії 2019/20, 29-й тур

Вільяреал – Мальорка – 1:0

Голи: Бакка, 16

Хетафе – Еспаньйол – 0:0

Вилучення: Еспіноса, 16

Вільяреал зустрічався з Мальоркою, доволі швидко відкривши рахунок зусиллями Бакки – той замкнув простріл з правого краю штрафного на дальню стійку. Після цього "жовта субмарина" перестала загострювати, давши шанс Ернандесу й Кубо відзначитись – втім, їхні щільні удари Асенхо парирував. На перерву команди пішли за мінімальної переваги Вільяреала.

Другий тайм особливими швидкостями не вражав. Мальорка перший постріл у площину провела аж на 85-й хвилині, коли Будімір бив метрів із сорока, а господарі огризнулися пострілами Морено та Трігероса з меж штрафного. Наприкінці зустрічі непогно стріляв з дистанціїї Мой Гомес, але загалом нічого цікавого не виникало. Зрештою, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Вільяреала.

Хетафе у рідних стінах приймав Еспаньйол. Загалом, перший тайм зустрічі пройшов рівно й без реальної гостроти, хоча мадридці виглядали дещо активніше, а каталонці – небезпечніше. Гості сильно погіршили свої справи на 16-й хвилині, коли Еспіноса примудрився отримати червону картку за фол в атаці, гольових моментів до перерви не виникало. В першій половині другого тайму команди також не вражали.

В останній третині зустрічі ближчим до перемоги був Хетафе: так, на 70-й хвилині Ньйом прострілив з правого краю штрафного, але в останню мить Лопес перехопив м'яч; на 75-й же Арамбаррі вистрілив з гострого кута під ближню стійку – і знову Лопес врятував. Вже у компенсований час Дієго Лопесу довелося виконувати подвійний сейв після замикання Анхеля та добивання Кучао. Зрештою, фінальний свисток зафіксував нульову нічию.

15-річний "новий Мессі" перебуває на порозі шаленого рекорду Ла Ліги – він може перевершити усіх легенд, включно з Лео