Английский Манчестер Юнайтед и испанский Вильярреал разыгрывают трофей Лиги Европы. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию финала ЛЕ – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Манчестер Юнайтед – Лестер стартует в 22:00 по киевскому времени. Прямая трансляция – на телеканале "Футбол 2". Онлайн игру можно посмотреть на платформах MEGOGO и oll.tv. Текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".

Уле Гуннар Сульшер в шаге от первого трофея с Манчестер Юнайтед. "Дьяволы" драматично вылетели из Лиги чемпионов, но мощно прошлись по испано-итальянскому плей-офф: Реал Сосьедад, Милан, Гранада, Рома.

У Вильярреала был значительно более легкий путь к финалу: Зальцбург, киевское и загребское Динамо, Арсенал. Для "желтой субмарины" победа в турнире имеет дополнительный вес – она принесет клубу путевку в ЛЧ. Большой козырь Вильярреала – Унаи Эмери, который трижды выигрывал Лигу Европы.

Стартовые составы команд

Вильярреал: Рульи – Фойт, Альбиоль, Торрес, Педраса – Тригерос, Парехо, Капу, Пино – Бакка, Морено.

Запасные: Асенхо, Гаспар, Мори, Раба, Эступиньян, Алькасер, Морено, Коклен, Пенья, Коста, Гомес, Ниньо.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Уан-Биссака, Линделеф, Байли, Шоу – Мактоминей, Погба – Гринвуд, Фернандеш, Рашфорд – Кавани.

Запасные: Грант, Хендерсон, Теллес, Магуайр, Туанзебе, Уильямс, Амад, Фред, Джеймс, Мата, Матич, ван де Беек.

МЮ вынужден выйти на игру без капитана – Хари Магуайр не успел полностью восстановиться. Сульшер подготовил сюрприз: Фред также не готов на 100%, поэтому норвежец выпустил Погба в опорную зону. Авантюрное решение от норвежца.

Вильярреал – Манчестер Юнайтед: анонс финала Лиги Европы