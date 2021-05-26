Вот мы и дожили до очередного финала Лиги Европы. Для Вильярреала этот матч во всех смыслах исторический – "желтая субмарина" выходила в полуфинал ЛЧ и трижды играла в полуфинале ЛЕ, но никогда не выигрывала важных трофеев даже на внутреннем уровне. Исключением являются две победы в Кубке Интертото, но это, как говорил классик, такое. Для тренера левантийцев – Унаи Эмери – это уже пятый финал турнира в карьере, причем уже в третий раз он играет против английского клуба. Ливерпуль в 2016-м он прибил, но Челси в 2019-м вынес его Арсенал.

Интересно, что в истории противостояния между Вильярреалом и Манчестер Юнайтед стоит тотальное равенство. Команды встречались на групповом этапе Лиги чемпионов 2005/2006 и 2008/2009, расписав четыре ничьи со счетом 0:0. Сегодня такой расклад уже невозможен – кто-то таки отпразднует победу.

Способны ли на это испанцы? Сегодня они выступают андердогами матча, причем в нынешнем сезоне такое случается впервые. У левантийцев была простенькая группа (Карабах, Сивасспор, Маккаби), а в плей-офф подопечные Унаи Эмери прошли Зальцбург, киевское и загребское Динамо, а также лондонский Арсенал – в трех раундах Вильярреал был фаворитом, а в поединке с "канонирами" все было ровно. "Желтая субмарина" прошла турнир без феерии, ни разу не забив более двух голов за матч и пропустив всего восемь мячей за 14 матчей.

Главной "изюминкой" этого Вильярреала является тактическая гибкость. Левантийцы способны перестраиваться на различные схемы (как правило, с 4-4-2 на 4-2-3-1 или 4-3-3 и наоборот) и играть по разным моделям (доминирование, контригра, глухая защита). Оборона команды способна и прессинговать, и продвигать атаки, а под каждый поединок Унаи Эмери готовит различные розыгрыши – как правило, они завязаны на взаимодействии флангов и Жерара Морено.

При этом коллектив очень прагматичный – часто такими словами прикрывают ставку на автобус, но в данном случае речь идет именно о прагматизме. Вильярреал будет держать 0:0, если это нужно, но на разных фазах игры будет играть по-разному. Показательным моментом стала середина второго тайма матча на Эмирейтс, когда "желтая субмарина" 20 минут раскатывала мяч в центре, не позволяя Арсеналу зацепиться за него. Левантийцы умеют контролировать темп встречи и движение передач – именно поэтому они и в финале.

Минусы Вильярреала вытекают из его плюсов. Этот коллектив довольно легко прочитать глобально – что бы ни придумывал Унаи Эмери, ставка на фланги и Жерара Морено будет основной. Разница будет заключаться в задачах и пропорциях, но суть остается одинаковой. Это принесло успех в сражениях с киевским и загребским Динамо и подарило первый гол в домашнем поединке против Арсенала, но с травмой того же Чуквуэзе (лучший ассистент Лиги Европы) в Лондоне испанцы резко просели в контригре. Если же выключить еще и Морено, то может произойти катастрофа – Жерар забил 23 гола в Примере и 6 голов в ЛЕ, став левантийской версией Месси по влиянию на игру.

В обороне же назвать Вильреал сильным коллективом трудно. Защитники крутые по своему тактическому функционалу, но под давлением несколько проседают в качестве – тот же Арсенал доказал это, создавая немало моментов . Это и неудивительно, ведь вместе с возрастным Альбиолем в центре играет талантливый, но нестабильный Торрес, а фулбэки довольно неосторожно обороняются один-в-один.

Сможет ли воспользоваться этими минусами Манчестер Юнайтед? Даже бедовый Арсенал смог это сделать, однако "канонирам" не хватило качества и слаженной структуры. У "красных дьяволов" проблем с этим нет – по крайней мере, на уровне этого турнира. Манкунианцы пришли в него из Лиги чемпионов, разорвав плей-офф – команда разгромила Реал Сосьедад в Испании (0:4), прошла крепкий Милан, дважды легко переиграла Гранаду и изнасиловала Рому дома (6:2). К ответному матчу с римлянами подопечные Сульшера пропустили всего один гол (от "россонери"). К этому набору побед стоит добавить серебро АПЛ.

Словом, фаворит очевиден. Манчестер Юнайтед не только слишком мощный для Лиги Европы, но и не демонстрирует признаков какого-нибудь серьезного кризиса. Хуже всего для Вильярреала, то что "красные дьяволы" похожи на "желтую субмарину" – они грамотно работают от сильных сторон соперника и могут похвастаться тактической гибкостью. Ключевой разницей есть желание доминировать во встрече – Сульшер всегда агрессивно прессингует слабых соперников и периодически пытается делать это с топами. Кроме того, МЮ гораздо лучше и быстрее работает в переходных фазах.

Впрочем, английский гранд тоже имеет серьезные уязвимости. Во-первых, команда далека от идеала в обороне – если ее поджимать, она начинает нервничать и допускать детские ошибки. Кроме того, ей немного не хватает скорости. Ключевой же проблемой выступает гейм-менеджмент – Уле-Гуннар Сульшер готовит хорошие стартовые планы, но по ходу матча под МЮ подстраиваются. Норвежец неплохо реагирует на ходы своих визави, но его ответ приходит с опозданием. Юнайтед очень долго перехватывает утраченную инициативу, но способен ли этим воспользоваться Вильярреал?

Кадровая ситуация

Травмированные: Чуквуэзе, Фойт (оба – под вопросом), Иборра – Магуайр (участие под большим вопросом), Марсьяль, Джонс

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Вильярреал – Манчестер Юнайтед

Вильярреал: Асенхо – Гаспар, Альбиоль, Пау Торрес, Педраса – Тригерос, Капу, Парехо, Пино – Морено, Бакка

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Ван Биссака, Байи, Линдельоф, Шоу – Фред, Мактоминай – Рашфорд, Бруну Фернандеш, Погба – Кавани

Прогноз "Футбол 24" – 1:3

Вильярреал – крепкий орешек, который взять с одного красивого наскока не ​​удастся. Очевидно, Унаи Эмери на этот поединок подготовит осторожный план, в котором ключевое значение будет иметь противостояние в центре – там Парехо должен перекусить зону и при этом обеспечить движение передач в контратаках. Дани умеет это прекрасно, но так же сильно в этом аспекте работают центрхавы МЮ.

Нас ожидает интересная тренерская дуэль с крутыми индивидуальными противостояниями на поле, однако МЮ все равно остается фаворитом. В первую очередь, из-за проблем Вильярреала – левантийцы получили очень серьезные потери на правом фланге, с которого всегда шло больше остроты и динамики. Кроме того, не стоит забывать о матче на Эмирейтс, где Арсенал дважды пробивал в штангу и в целом наиграл минимум на гол при довольно унылом футболе. МЮ будет играть гораздо сильнее.

Сила Юнайтед является ключевым фактором в этом противостоянии. У манкунианцев больше звезд, шире скамейка запасных, выше интенсивность и качество прессинга. Команда на уровне Лиги Европы доминирует, в то время как Вильярреал, при всех своих достоинствах, позволяет смело играть против себя даже киевскому Динамо.

Как ни крути, а это команды из разных весовых категорий – причем разница в весе очень и очень высока. Именно поэтому Манчестер Юнайтед должен победить в этой встрече.