Наставник Вильярреала Унаи Эмери в восторге от победы в финале Лиги Европы над английским МЮ.

"Я очень счастлив! Эти игроки очень много работали в течение всего сезона ради президента, владельца клуба, председателя совета директоров.

Вильярреал – Манчестер Юнайтед – 1:1 (11:10 пен.) – видео голов и обзор матча

Мы очень гордимся Вильярреалом. Я думаю, что мы заслужили эту победу. Соперником был Манчестер Юнайтед, но сегодня мы выдали очень конкурентный матч. Этот клуб уже играл в Лиге чемпионов, и мы будем наслаждаться этим турниром.

Я хочу выигрывать Лигу Европы, но я также хочу играть в Лиге чемпионов. Будем наслаждаться этим моментом вместе с нашими болельщиками и семьями завтра", – цитирует Эмери официальный сайт УЕФА.

Напомним, 120 минут игры завершились ничьей 1:1, но подопечные Унаи были точнее в сумасшедшей серии пенальти – 11:10. Вильярреал завоевал первый серьезный трофей в Европе.

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