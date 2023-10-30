Матч Виктория – Шахтер состоится сегодня, 30-го октября, на стадионе "Левый берег" в Киеве. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по киевскому времени. Смотреть игру можно бесплатно на ютуб-канале Виктории.

VAR будет работать лишь на одном матче Кубка Украины – судейские назначения на 1/4 финала

Всегда приятно видеть представителей низших лиг на поздних стадиях Кубка Украины. С падением уровня УПЛ представители Первой и Второй лиг стали подниматься в них чаще, регулярно снимая скальп с "элиты" – впрочем, в текущем сезоне до четвертьфинала дотянула только Виктория. На своём пути коллектив из Сумской области прошел Дружбу, Ингулец, ЛНЗ и Минай.

Довольно часто в поздние стадии Кубка прорываются клубы, которые готовятся к подъему в элиту уже летом, а их состав едва ли не мощнее лайн-ап нижней восьмерки УПЛ. Виктория действительно близка к левел-апу – сейчас команда идет второй в группе В в Первой лиге, уступая только Ингульцу. Есть здесь и футболисты с приличным опытом на высшем уровне.

Фаны Днепра и Волыни вспомнят голкипера Шелихова. Из Львова приехал защитник Сасовский, а хавбек Мишенко выступал еще за донецкий Металлург (потом были батумское Динамо, бывший российский Торпедо-БелАЗ, Александрия и Львов). Полузащитник Савченко выступал за Черноморец и Говерлу, Лебеденко в предыдущем сезоне был основным в Вересе, фулбек Зозуля приехал из Колоса, а форвард Байдал бегал за Мариуполь и Минай.

Но на этом представительство УПЛ в составе Виктории и завершается. Кстати, по среднему возрасту эта банда является самой возрастной в Первой лиге. Ее возглавляет Анатолий Бессмертный, имеющий опыт побед над Шахтером в период работы коучем Львова – а значит "горняки" не имеют права недооценивать сумчан.

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Говорить о футболе Виктории особо не стоит. Анатолий Бессмертный всегда ставил простую игру, с максимальной надежностью и неплохими контратаками. Удивить Шахтер нечем – но это еще не значит, что дончане могут забрасывать соперника шапками. Когда-то такой настрой вылился в вылет от Агробизнеса. Букмекеры, кстати, тоже не списывают андердога – коэффициенты на ничью в одном из таймов довольно низкие (не более 3.95).

Впрочем, преимущество Шахтера очевидно и не требует дополнительных объяснений. Новый коуччан – Марино Пушич – даже не стал вносить коррективы в тренировочный процесс. Сейчас его подопечные отрабатывают выход из обороны в атаку, что важно для матчей в Лиге чемпионов. Вероятно, сегодня чемпион проведет ротацию.

Но вряд ли она будет масштабной. Во-первых, "горняки" отдыхали на выходных. Во-вторых, у дончан нет явно резервного состава – почти всех исполнителей можно считать представителями основного ростера. В-третьих, команде необходимо максимально быстро понять требования Марино Пушича, а ему надо как можно быстрее поставить свою игру. Не в его интересах отказываться от всех лидеров.

Матч против Виктории – хороший спарринг как для Шахтера в целом, так и для нового тренерского штаба конкретно. Хорватские нидерландцы еще не знакомы с особенностями футбола в Украине – с его полями, "автобусами", судейством и другими нюансами. Эта неосведомленность является одним из шансов сумчан на сенсацию.

Ориентировочные составы на матч Виктория – Шахтер

Виктория: Шелихов – Бычков, Сасовский, Нелин, Ульянов – Долинский, Савченко – Здырко, Шаврин, Мишенко – Байдал

Шахтер: Ризнык – Гочолеишвили, Чигринский, Мироши, Топалов – Назарина – Зубков, Бондаренко, Судаков, Невертон – Сикан

Прогноз букмекеров

Надежный букмекер FAVBET считает Шахтер безусловным фаворитом матча УПЛ. Коэффициент на победу подопечных Марино Пушича – 1.17. На триумф ЛНЗ дают аж 19.50, а ничью в основное время оценили коэффициентом 8.30.

Специалисты ожидают результативную встречу. Тотал больше 3.0 оценивается коэффициентом 1.81, аналогичный тотал меньше – 2.12. Гол Даниила Сикана умножит вашу ставку на 1.85, а Вадима Шаврина – на 5.50.

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