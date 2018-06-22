toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
БРАЗИЛІЯ - КОСТА-РІКА НІГЕРІЯ - ІСЛАНДІЯ СЕРБІЯ - ШВЕЙЦАРІЯ АРГЕНТИНА - ХОРВАТІЯ Новини ЧС 2018

Лопетегі звільнений з посади головного тренера збірної Іспанії через призначення в Реал

13 червня 13:09 6458 Читать на русском
Лопетегі звільнений з посади головного тренера збірної Іспанії через призначення в Реал
Лопетегі звільнений з посади головного тренера збірної Іспанії

Федерація футболу Іспанії на чолі з Луїсом Рубіалесом відправила у відставку головного тренера "Червоної Фурії" Хулена Лопетегі за два дні до старту на ЧС-2018.

Причиною сенсаційного звільнення 51-річного фахівця стало оголошення про його призначення на посаду наставника Реала одразу після ЧС-2018. Про це повідомив Луїс Рубіалес на екстренній прес-конференції у таборі збірної Іспанії.

Лопетегі офіційно очолить Реал після ЧС-2018

"Я хочу подякувати Лопетегі за усе, що він зробив для національної збірної. Велика заслуга, що ми потрапили на ЧС-2018, належить саме йому. Однак ми були зобов'язані його звільнити. Ця ситуація повина стати прикладом для усіх людей, які працюють у Федерації футболу Іспанії. Є певні правила поведінки, яких потрібно дотримуватись.

Проблема в тому, що усі ці речі (офіційне призначення Лопетегі в Реал – прим.ред) робились без відома Федерації футболу Іспанії. Це неприпустимо. Лопетегі – бездоганний професіонал, але потрібно дотримуватись певних норм поведінки.

Я розмовляв з гравцями. Вони мене зрозуміли та зроблять усе можливе, щоб допомогти новому тренерському штабу на ЧС-2018, – зазначив Рубіалес.

Нагадаємо, у вівторок, 12 червня Реал повідомив на своєму офіційному сайті, що Лопетегі очолить мадридську команду по завершенні ЧС-2018. У Федерації футболу Іспанії сприйняли цю новину, як зраду інтересів національної команди, яка всього за два дні стартує на Мундіалі матчем проти Португалії.

Лопетегі в Реалі: контроверсійний трансфер на радарі та можливий конфлікт з Роналду через Мессі

Теги
Головне Іспанія Хулен Лопетегі Хулен Лопетегі ЧС-2018
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Шахтар вивів з обігу 33 номер Срни
    Україна — 16:50456 Шахтар вивів з обігу 33 номер Срни
48
хв
Нігерія
18:00
Ісландія
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук