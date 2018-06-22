Лопетегі звільнений з посади головного тренера збірної Іспанії через призначення в Реал

Федерація футболу Іспанії на чолі з Луїсом Рубіалесом відправила у відставку головного тренера "Червоної Фурії" Хулена Лопетегі за два дні до старту на ЧС-2018.

Причиною сенсаційного звільнення 51-річного фахівця стало оголошення про його призначення на посаду наставника Реала одразу після ЧС-2018. Про це повідомив Луїс Рубіалес на екстренній прес-конференції у таборі збірної Іспанії.

Лопетегі офіційно очолить Реал після ЧС-2018

"Я хочу подякувати Лопетегі за усе, що він зробив для національної збірної. Велика заслуга, що ми потрапили на ЧС-2018, належить саме йому. Однак ми були зобов'язані його звільнити. Ця ситуація повина стати прикладом для усіх людей, які працюють у Федерації футболу Іспанії. Є певні правила поведінки, яких потрібно дотримуватись.

Проблема в тому, що усі ці речі (офіційне призначення Лопетегі в Реал – прим.ред) робились без відома Федерації футболу Іспанії. Це неприпустимо. Лопетегі – бездоганний професіонал, але потрібно дотримуватись певних норм поведінки.

Я розмовляв з гравцями. Вони мене зрозуміли та зроблять усе можливе, щоб допомогти новому тренерському штабу на ЧС-2018, – зазначив Рубіалес.

Нагадаємо, у вівторок, 12 червня Реал повідомив на своєму офіційному сайті, що Лопетегі очолить мадридську команду по завершенні ЧС-2018. У Федерації футболу Іспанії сприйняли цю новину, як зраду інтересів національної команди, яка всього за два дні стартує на Мундіалі матчем проти Португалії.

Лопетегі в Реалі: контроверсійний трансфер на радарі та можливий конфлікт з Роналду через Мессі