Видеообзор матча, в котором Соболь помог Брюгге уничтожить Сент-Трюйден перед игрой с Динамо, – 6:0

Брюгге уничтожил Сент-Трюйден перед матчем против Динамо в квалификации Лиги чемпионов (6:0). Смотрите видео голов и обзор матча.

Чемпионат Бельгии, 2 тур

Брюгге – Сент-Трюйден – 6:0

Голы: Окереке, 16, 20, Ванакен, 39, Тау, 44, Бонавентуре, 72, Схрейверс, 83

Удаление: Опенда, 87 (Брюгге)

Вербич, скорее всего, поможет Динамо в матче с Брюгге

Брюгге принимал Сент-Трюйден в поединке второго тура чемпионата Бельгии накануне матча против Динамо в квалификации Лиги чемпионов. За хозяев поля 73 минуты сыграл украинский защитник Эдуард Соболь.

Команда украинца забила 4 раза в первом тайме и еще дважды во втором, таким образом уничтожив соперника со счетом 6:0. После двух туров чемпионата Бельгии Брюгге имеет в активе максимальное количество очков – 6.

Первый поединок серебряного призера Лиги Жюпиле сезона 2018/19 против киевского Динамо в квалификации Лиги чемпионов состоится 6 августа, начало матча запланировано на 21:30.

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