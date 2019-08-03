Видеообзор матча, в котором Соболь помог Брюгге уничтожить Сент-Трюйден перед игрой с Динамо, – 6:0

Брюгге уничтожил Сент-Трюйден перед матчем против Динамо в квалификации Лиги чемпионов (6:0). Смотрите видео голов и обзор матча.
Чемпионат Бельгии, 2 тур
Брюгге – Сент-Трюйден – 6:0
Голы: Окереке, 16, 20, Ванакен, 39, Тау, 44, Бонавентуре, 72, Схрейверс, 83
Удаление: Опенда, 87 (Брюгге)
Вербич, скорее всего, поможет Динамо в матче с Брюгге
Брюгге принимал Сент-Трюйден в поединке второго тура чемпионата Бельгии накануне матча против Динамо в квалификации Лиги чемпионов. За хозяев поля 73 минуты сыграл украинский защитник Эдуард Соболь.
Команда украинца забила 4 раза в первом тайме и еще дважды во втором, таким образом уничтожив соперника со счетом 6:0. После двух туров чемпионата Бельгии Брюгге имеет в активе максимальное количество очков – 6.
Первый поединок серебряного призера Лиги Жюпиле сезона 2018/19 против киевского Динамо в квалификации Лиги чемпионов состоится 6 августа, начало матча запланировано на 21:30.
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