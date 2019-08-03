Відеоогляд матчу, у якому Соболь допоміг Брюгге знищити Сент-Трюйден перед грою з Динамо, – 6:0

Брюгге знищив Сент-Трюйден перед матчем проти Динамо у Кваліфікації Ліги чемпіонів (6:0). Дивіться відео голів та огляд матчу.

Чемпіонат Бельгії, 2 тур

Брюгге – Сент-Трюйден – 6:0

Голи: Окереке, 16, 20, Ванакен, 39, Тау, 44, Бонавентуре, 72, Схрейверс, 83

Вилучення: Опенда, 87 (Брюгге)

Вербіч, найімовірніше, допоможе Динамо в матчі з Брюгге

Брюгге приймав Сент-Трюйден у поєдинку другого туру чемпіонату Бельгії напередодні матчу проти Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів. За господарів поля 73 хвилини відіграв український захисник Едуард Соболь.

Команда українця забила 4 рази у першому таймі та ще двічі у другому, таким чином знищивши суперника з рахунком 6:0. Після двох турів чемпіонату Бельгії Брюгге має в активі максимальну кількість очок – 6.

Перший поєдинок срібного призера Ліги Жюпіле сезону 2018/19 проти київського Динамо у кваліфікації до Ліги чемпіонів відбудеться 6 серпня, початок матчу запланований на 21:30.

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