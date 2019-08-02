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Вербич, скорее всего, поможет Динамо в матче с Брюгге

13:06 116 Читати українською
Вербич, скорее всего, поможет Динамо в матче с Брюгге
Вербич з партнерами / Динамо

Вингер киевского Динамо Беньямин Вербич должен сыграть в первом матче квалификации Лиги чемпионов против Брюгге.

 

В среду в поединке первого тура УПЛ против Карпат Вербич получил травму – словенец играл полтайма с поврежденным коленом. Под угрозой было его участие в выездном матче с Брюгге, однако появились положительные новости.

"Только что общался с Вербичем – чувствует себя нормально. Не знаю, будет ли тренерский штаб рисковать им завтра в матче со Львовом, но против Брюгге Беньямин сможет нам помочь", – написал в Facebook близкий к Динамо журналист Андрей Шахов-младший.

Напомним, что первую игру 3-го квалификационного раунда Лиги Европы Динамо проведет против Брюгге 6 августа на выезде, а ответный матч состоится через неделю в Киеве.

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Динамо Киев Динамо Киев Брюгге Брюгге Лига чемпионов Брюгге - Динамо Киев Беньямин Вербич Беньямин Вербич
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