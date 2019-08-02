Вербич, скорее всего, поможет Динамо в матче с Брюгге

Вингер киевского Динамо Беньямин Вербич должен сыграть в первом матче квалификации Лиги чемпионов против Брюгге.

В среду в поединке первого тура УПЛ против Карпат Вербич получил травму – словенец играл полтайма с поврежденным коленом. Под угрозой было его участие в выездном матче с Брюгге, однако появились положительные новости.

"Только что общался с Вербичем – чувствует себя нормально. Не знаю, будет ли тренерский штаб рисковать им завтра в матче со Львовом, но против Брюгге Беньямин сможет нам помочь", – написал в Facebook близкий к Динамо журналист Андрей Шахов-младший.

Напомним, что первую игру 3-го квалификационного раунда Лиги Европы Динамо проведет против Брюгге 6 августа на выезде, а ответный матч состоится через неделю в Киеве.

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