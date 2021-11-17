Полузащитник сборной Чили Артуро Видаль надолго запомнит поединок против Эквадора (0:2) в квалификации на Мундиль 2022 года, который состоится в Катаре.

34-летний хавбек уже на 14-й минуте матча с Эквадором подвел свою команду, очень грубо сфолив против Феликса Торреса и получив прямую красную от рефери.

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Видаль пытался зацепиться за мяч после подачи в чужую штрафную, но прямой ногой влетел в лицо своему визаву. Артуро мгновенно осознал ошибку, извинившись и перед рефери, и перед Торресом, после чего покинул поле.

В меньшинстве Чили не смогло устоять и уступило со счетом 0:2. Сейчас команда располагается на 6 строчке южноамериканского отбора, которая не дает права участия на ЧМ.