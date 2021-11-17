Півзахисник збірної Чилі Артуро Відаль надовго запам'ятає поєдинок проти Еквадору (0:2) у кваліфікації на Мунділь 2022 року, що відбудеться в Катарі.

34-річний хавбек вже на 14 хвилині матчу з Еквадором підвів свою команду, дуже грубо сфоливши проти Фелікса Торреса й отримавши пряму червону від судді.

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Відаль намагався зачепитись за м'яч після подачі у чужий штрафний, але прямою ногою влетів в обличчя своєму візаві. Артуро миттєво усвідомив помилку, попросивши вибачення і в рефері, і в Торреса, після чого покинув поле.

У меншості Чилі не зуміла встояти та поступилась із рахунком 0:2. Наразі команда розташовується на 6 сходинці південноамериканського відбору, яка не дає права участі на ЧС.

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