Морено помог Боливии уничтожить Уругвай, Рамирес не спас Венесуэлу, Аргентина пакует чемоданы на ЧМ-2022: отбор
В 14-м туре южноамериканского отбора на чемпионат мира состоялось несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футболе 24".
Южная Америка, ЧМ-2022, квалификация, 14-й тур
Боливия – Уругвай – 3:0
Голы: Арсе, 29, 79, Морено, 45
Нереализованный пенальти: Морено, 62 (Боливия)
Удаление: Альгараньяс, 74 (Боливия, красная карточка)
Венесуела – Перу – 1:2
Голы: Мачис, 52 – Лападула, 18, Куэва, 65
Нереализованный пенальти: Мачис, 68 (Венесуела)
Чили – Эквадор – 0:2
Голы: Эступиньян, 9, Кайседо, 90+3
Удаление: Видаль, 14 (Чили, красная карточка)
Колумбия – Парагвай – 0:0
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Боливия на своем поле неожиданно разгромила Уругвай. Хуар Арсе в середине тайма курьезным голом вывел хозяев вперед: он навешивал через полполя в штрафную, на пас никто не отозвался и кипер уругвайцев собирался спокойно забрать мяч, однако пустил сферу между рук, и она от стойки влетела в сетку. За мгновение до перерыва экс-форвард Шахтера Марсело Морено забил в раздевалку, головой откликнувшись на подачу с углового. После перерыва у него был шанс оформить дубль, но он с пенальти зарядил по воробьям. На 74-й минуте боливийцы остались в меньшинстве – Альгараньяс за грубый фол в центре поля получил прямую красную карточку. Численное меньшинство не помешало Арсе через пять минут забить третий гол и принести Боливии убедительную победу.
Венесуэла потерпела одиннадцатое поражение в этом отборе. В этот раз обидчиками Рамиреса и Ко стал Перу, забивший уже на 18 минуте. Хозяева после перерыва один мяч отквитали, но в середине второго тайма пропустили второй раз после роскошного выстрела со штрафного в девятку. Уже через три минуты венесуэльцы могли сравнивать с пенальти (за игру рукой), но Мачис с отметки не смог переиграть кипера перуанцев. Форвард Динамо появился на поле на 78-й минуте, но ничем особенным Венесуэле не помог.
Чили в матче с Эквадором пропустил уже в начале матча. Впоследствии хозяева остались в меньшинстве – Видаль за грубый фол увидел перед собой красный свет. В добавленное время Кайседо снял все вопросы относительно победителя дуэли.
В еще одном матче Колумбия и Парагвай не выявили сильнейшего.
Напомним, Аргентина расписала безголевую ничью с Бразилией и гарантировала себе путевку на чемпионат мира в Катаре.