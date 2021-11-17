В 14-м туре южноамериканского отбора на чемпионат мира состоялось несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футболе 24".

Южная Америка, ЧМ-2022, квалификация, 14-й тур

Боливия – Уругвай – 3:0

Голы: Арсе, 29, 79, Морено, 45

Нереализованный пенальти: Морено, 62 (Боливия)

Удаление: Альгараньяс, 74 (Боливия, красная карточка)

Венесуела – Перу – 1:2

Голы: Мачис, 52 – Лападула, 18, Куэва, 65

Нереализованный пенальти: Мачис, 68 (Венесуела)

Чили – Эквадор – 0:2

Голы: Эступиньян, 9, Кайседо, 90+3

Удаление: Видаль, 14 (Чили, красная карточка)

Колумбия – Парагвай – 0:0

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Боливия на своем поле неожиданно разгромила Уругвай. Хуар Арсе в середине тайма курьезным голом вывел хозяев вперед: он навешивал через полполя в штрафную, на пас никто не отозвался и кипер уругвайцев собирался спокойно забрать мяч, однако пустил сферу между рук, и она от стойки влетела в сетку. За мгновение до перерыва экс-форвард Шахтера Марсело Морено забил в раздевалку, головой откликнувшись на подачу с углового. После перерыва у него был шанс оформить дубль, но он с пенальти зарядил по воробьям. На 74-й минуте боливийцы остались в меньшинстве – Альгараньяс за грубый фол в центре поля получил прямую красную карточку. Численное меньшинство не помешало Арсе через пять минут забить третий гол и принести Боливии убедительную победу.

Венесуэла потерпела одиннадцатое поражение в этом отборе. В этот раз обидчиками Рамиреса и Ко стал Перу, забивший уже на 18 минуте. Хозяева после перерыва один мяч отквитали, но в середине второго тайма пропустили второй раз после роскошного выстрела со штрафного в девятку. Уже через три минуты венесуэльцы могли сравнивать с пенальти (за игру рукой), но Мачис с отметки не смог переиграть кипера перуанцев. Форвард Динамо появился на поле на 78-й минуте, но ничем особенным Венесуэле не помог.

Чили в матче с Эквадором пропустил уже в начале матча. Впоследствии хозяева остались в меньшинстве – Видаль за грубый фол увидел перед собой красный свет. В добавленное время Кайседо снял все вопросы относительно победителя дуэли.

В еще одном матче Колумбия и Парагвай не выявили сильнейшего.

Напомним, Аргентина расписала безголевую ничью с Бразилией и гарантировала себе путевку на чемпионат мира в Катаре.

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