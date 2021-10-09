Регатас был вынужден провести большую часть матча против Ботафого в меньшинстве из-за грубого фола защитника Каэтано.

Защитник гостей на 31-й минуте получил прямую красную за фол против Рафаэля Наварро.

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Каэтано не успел на мяч в центре поля и решил высоко задранной прямой ногой остановить оппонента. Игрок Ботафого попал прямо в щеку Наварро, который жутко рухнул на землю. Несмотря на кровотечение, серьезной травмы избежать удалось, а грубиян был справедливо наказан удалением.

В большинстве Ботафого забил два мяча и вырвался на второе место бразильской Серии Б.

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