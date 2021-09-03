Кваліфікація до ЧС-2022 у Південній Америці не менш гаряча, ніж у Європі.

У серпні ветеран збірної Чилі Артуро Відаль в Instagram вирішив залякати команду Бразилії, написавши "зустрінемося через два тижні, але тепер без допомоги суддів".

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Під час матчу в рамках відбору до ЧС-2022 Бразилія мінімально на виїзді обіграла чилійців (1:0). Нападник Евертона Рішарлісон після цієї перемоги вирішив пригадати в мережі зухвалі слова Артуро.

Відалю нічого не залишалось, як перейти на особистості, та обізвати бразильця "клоуном".

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