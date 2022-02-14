Действующий контракт 32-летнего центрбека с Бешикташем истекает летом. Чтобы пролонгировать соглашение, Виде придется пойти на уступки, утверждает Milli Gazete.

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По информации источника, хорват хотел бы остаться в Бешикташе. Клуб также готов оставить Виду в команде, но не настроен платить ему зарплату на текущем уровне. Отмечается, что футболист получит новый контракт на два сезона, если согласится снизить зарплату с 3,5 млн евро до 1,5 млн евро.

Напомним, Домагой Вида перебрался в Бешикташ из киевского "Динамо" летом 2018 года. С тех пор хорват провел в составе турецкой команды 157 матчей (15 голов, 1 ассист).

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