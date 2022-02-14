Чинний контракт 32-річного центрбека з Бешикташем завершується влітку. Щоб пролонгувати угоду, Віді доведеться піти на поступки, стверджує Milli Gazete.

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За інформацією джерела, хорват хотів би залишитися у Бешикташі. Клуб також готовий залишити Віду в команді, але не налаштований платити йому зарплату на поточному рівні. Зазначається, що футболіст отримає новий контракт на два сезони, якщо погодиться знизити зарплату з 3,5 млн євро до 1,5 млн.

Нагадаємо, Домагой Віда перебрався у Бешикташ з київського Динамо влітку 2018 року. Відтоді хорват провів у складі турецької команди 157 матчів (15 голів, 1 асист).

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