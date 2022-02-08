Турецкий Коньяспор на своем официальном сайте объявил о прекращении сотрудничества с Артемом Кравцом. Соглашение было расторгнуто по согласию сторон.

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Ранее сообщалось, что 32-летний украинец останется в Турции, где уже договорился с Коджаэлиспором, который выступает во втором по рангу дивизионе, где находится в середине турнирной таблицы.

Напомним, Кравец перебрался в Коньяспор осенью 2020 года. В текущем сезоне нападающий провел за команду всего 1 матч в Кубке Турции.

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