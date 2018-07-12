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Віда: Для мене немає різниці – серб, бразилець, росіянин чи українець

12:02 2919 Читать на русском
Віда: Для мене немає різниці – серб, бразилець, росіянин чи українець
Домагой Віда / Getty Images

Захисник збірної Хорватії Домагой Віда розповів, кому присвятив відео, де вигукнув "Слава Україні!", а також про своє ставлення до Росії та України.

"Це призначалося тільки для моїх друзів в київському ресторані "Белград" – там усі балканці проводять час. В тому числі я, виступаючи там п'ять років. Відео було для друзів. Я дуже розчарований, що ситуація так розгорнулася. Я не хотів посилати такий меседж.

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Я не хотів нікого образити, особливо росіян. Я був на емоціях від гри. У мене багато друзів серед сербів, в тому числі Радослав Петровіч. З Пантічем теж постійно спілкуємося. Для мене немає різниці, серб, бразилець, росіянин чи українець", – цитує Віду Чемпіонат.

Нагадаємо, після матчу 1/4 фіналу ЧС-2018 Росія – Хорватія захисник "картатих" разом з Огнєном Вукоєвічем записали відео, на якому Віда вигукнув "Слава Україні!"

Теги
Росія Росія ЧС 2018 Домагой Віда Домагой Віда Хорватія Хорватія Україна Україна
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