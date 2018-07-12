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ЧМ-2018: Вида извинился в эфире российского канала за "Слава Украине"

11:30 454 Читати українською
ЧМ-2018: Вида извинился в эфире российского канала за "Слава Украине"
Домагой Вида / Getty Images

Защитник сборной Хорватии Домагой Вида после полуфинального матча с Англией (2:1) извинился в эфире российского канала за видео, в котором он воскликнул "Слава Украине!"

После матча Хорватия – Англия (2:1) защитник "клетчатых" Домагой Вида в эфире канала Россия 24 публично извинился за видео с Огненом Вукоевичем, где защитник воскликнул "Слава Украине!"

Фанаты сборной Хорватии скандировали "Слава Украине!" во время матча против Англии

"Меня не смутило, что болельщики свистели. Хочу еще раз извиниться перед руссиянами, я сделал ошибку. Это жизнь, и надо учиться на ошибках", – сказал Вида.

Напомним, ФИФА сделало предупреждение Домагою за подобные высказывания, а Вукоевич был уволен из сборной Хорватии. Также украинцы после этого скандала обвалили рейтинг организации в Фейсбук.

ЧМ 20181/2 финала

Хорватия - Англия: Среда 11 июля 2018

Хорватия
Матч окончен
2 : 1
( осн. время 1 : 1 )
Англия
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Теги
ЧМ 2018 Хорватия - Англия Огнен Вукоевич Огнен Вукоевич Домагой Вида Домагой Вида Видеоновости Хорватия Хорватия Украина Украина Россия Россия
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