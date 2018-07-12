ЧМ-2018: Вида извинился в эфире российского канала за "Слава Украине"

Защитник сборной Хорватии Домагой Вида после полуфинального матча с Англией (2:1) извинился в эфире российского канала за видео, в котором он воскликнул "Слава Украине!"

После матча Хорватия – Англия (2:1) защитник "клетчатых" Домагой Вида в эфире канала Россия 24 публично извинился за видео с Огненом Вукоевичем, где защитник воскликнул "Слава Украине!"

Фанаты сборной Хорватии скандировали "Слава Украине!" во время матча против Англии

"Меня не смутило, что болельщики свистели. Хочу еще раз извиниться перед руссиянами, я сделал ошибку. Это жизнь, и надо учиться на ошибках", – сказал Вида.

Напомним, ФИФА сделало предупреждение Домагою за подобные высказывания, а Вукоевич был уволен из сборной Хорватии. Также украинцы после этого скандала обвалили рейтинг организации в Фейсбук.