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Вьетеска подтвердил, что не перейдет в Динамо

06:30 81 Читати українською
Вьетеска подтвердил, что не перейдет в Динамо
Матеуш Вьетеска / Фото: соцсети

Защитник Легии Матеуш Вьетеска решил продолжить карьеру в чемпионате Польши.

"Хочу попробовать свои силы в другом клубе, посмотреть, как тренируются игроки на западе.

Вьетеска не перейдет в Динамо, – журналист

Это моя мечта, как и каждого поляка с амбициями. На определенном этапе карьеры хотел бы уйти, но думаю, сейчас не самый подходящий момент", – цитирует футболиста официальный сайт Легии.

Ранее сообщалось, что Динамо сделало предложение по трансферу 22-летнего поляка.

В составе Легии Вьетеска провел 30 матчей, в которых сделал 1 ассист.

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