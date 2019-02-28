В'єтеска підтвердив, що не перейде в Динамо

Захисник Легії Матеуш В'єтеска вирішив продовжити кар'єру в чемпіонаті Польщі.

"Хочу спробувати свої сили в іншому клубі, подивитися, як тренуються гравці на заході.

В'єтеска не перейде в Динамо, – журналіст

Це моя мрія, як і кожного поляка з амбіціями. На певному етапі кар'єри хотів би піти, але думаю, зараз не найбільш відповідний момент", – цитує футболіста офіційний сайт Легії.

Раніше повідомлялося, що Динамо зробило пропозицію щодо трансферу 22-річного центрбека молодіжної збірної Польщі (вийшов з нею на Євро-2019 U-21, у відборі забив 2 голи), який може зіграти і на правому фланзі захисту.

У складі Легії В'єтеска провів 30 матчів, у яких зробив 1 асист.