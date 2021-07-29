Лондонский клуб рассматривает вариант с приглашением центрбека Шахтера и сборной Украины, которого уже не первый раз сватают в АПЛ.

Шестая команда Премьер-лиги сезона 2020/21 планирует усилить звено обороны. В поле зрения Вест Хэма снова попал Николай Матвиенко, за которым лондонцы следили еще в прошлом году, утверждает 90min.

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В августе 2020-го украинец интересовал также Лидс, Эвертон и Вулверхэмптон, а еще раньше был близок к переходу в Арсенал. Однако 25-летний Матвиенко до сих пор остается в Шахтере, а его контракт действует до 30 июня 2025-го.

Правда, Николай – не единственный вариант для усиления Вест Хэма. Клуб Андрея Ярмоленко рассматривает и альтернативные кандидатуры. Это Курт Зума из Челси и Муктар Диакаби из Валенсии.

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