Вест Хэм – Шеффилд Юнайтед: Ярмоленко выйдет в стартовом составе – онлайн-трансляция матча

Вест Хэм принимает Шеффилд Юнайтед в матче 10-го тура АПЛ. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч и онлайн-трансляция Вест Хэм – Шеффилд Юнайтед стартует в 17:00 по киевскому времени. После 9-ти туров чемпионата соперники набрали по 12 очков. Команда Ярмоленко не может выиграть 3 поединка чемпионата подряд, а последние два матча проиграла. В свою очередь новичок АПЛ в прошлом туре одолел Арсенал, а также имеет лучшую защиту чемпионата – всего 7 пропущенных голов, столько же у Ливерпуля.

Андрей Ярмоленко выйдет в стартовом составе Вест Хэма. Напомним, в активе украинца 3 гола в сезоне 2019/20.

Вест Хэм – Шеффилд Юнайтед: стартовые составы на матч АПЛ

Вест Хэм: Роберто – Сабалета, Бальбуена, Диоп, Крессвел – Райс, Нобл – Ярмоленко, Андерсон, Снодграс – Алле.

5️⃣ changes for today's match pic.twitter.com/1AcLKjWa79 — West Ham United (@WestHam) 26 жовтня 2019 р.

Шеффилд Юнайтед: Хендерсон – О'Коннел, Иган, Башем – Стивенс, Флек, Норвуд, Ландстрем, Белдок – Робинсон, Макголдрик

Here’s how the Bladesmen line-up for today’s fixture vs @WestHam



Come on you Blades pic.twitter.com/UraBEyuL1P — Sheffield United (@SheffieldUnited) 26 жовтня 2019 р.

Вест Хем – Шеффілд Юнайтед: пряма відеотрансляція матчу АПЛ 26 жовтня 2019