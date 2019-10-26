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Вест Хем – Шеффілд Юнайтед: Ярмоленко вийде у стартовому складі – онлайн-трансляція матчу

16:04 643 Читать на русском
Вест Хем – Шеффілд Юнайтед: Ярмоленко вийде у стартовому складі – онлайн-трансляція матчу
Вест Хем – Шеффілд Юнайтед: онлайн-трансляція матчу з Ярмоленком у складі

Вест Хем приймає Шеффілд Юнайтед в матчі 10-го туру АПЛ. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

 

Матч та онлайн-трансляція Вест Хем – Шеффілд Юнайтед стартує о 17:00 за київським часом. Після 9-ти турів чемпіонату суперники набрали по 12 очок. Команда Ярмоленка не може виграти 3 поєдинки чемпіонату поспіль, а останні два матчі програла. Натомість новачок АПЛ в минулому турі здолав Арсенал, а також має найкращий захист чемпіонату – лише 7 пропущених голів, стільки ж у Ліверпуля.

Андрій Ярмоленко вийде у стартовому складі Вест Хема. Нагадаємо, в активі українця 3 голи в сезоні 2019/20.

Вест Хем – Шеффілд Юнайтед: стартові склади на матч АПЛ

Вест Хем: Роберто – Сабалета, Бальбуена, Діоп, Крессвел – Райс, Нобл – Ярмоленко, Андерсон, Снодграс – Аллє.

Шеффілд Юнайтед: Хендерсон – О'Коннел, Іган, Башем – Стівенс, Флек, Норвуд, Ландстрем, Белдок – Робінсон, Макголдрік

Вест Хем – Шеффілд Юнайтед: пряма відеотрансляція матчу АПЛ 26 жовтня 2019

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