Вест Хем – Шеффілд Юнайтед: Ярмоленко вийде у стартовому складі – онлайн-трансляція матчу

Вест Хем приймає Шеффілд Юнайтед в матчі 10-го туру АПЛ. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч та онлайн-трансляція Вест Хем – Шеффілд Юнайтед стартує о 17:00 за київським часом. Після 9-ти турів чемпіонату суперники набрали по 12 очок. Команда Ярмоленка не може виграти 3 поєдинки чемпіонату поспіль, а останні два матчі програла. Натомість новачок АПЛ в минулому турі здолав Арсенал, а також має найкращий захист чемпіонату – лише 7 пропущених голів, стільки ж у Ліверпуля.

Андрій Ярмоленко вийде у стартовому складі Вест Хема. Нагадаємо, в активі українця 3 голи в сезоні 2019/20.

Вест Хем – Шеффілд Юнайтед: стартові склади на матч АПЛ

Вест Хем: Роберто – Сабалета, Бальбуена, Діоп, Крессвел – Райс, Нобл – Ярмоленко, Андерсон, Снодграс – Аллє.

5️⃣ changes for today's match pic.twitter.com/1AcLKjWa79 — West Ham United (@WestHam) 26 жовтня 2019 р.

Шеффілд Юнайтед: Хендерсон – О'Коннел, Іган, Башем – Стівенс, Флек, Норвуд, Ландстрем, Белдок – Робінсон, Макголдрік

Here’s how the Bladesmen line-up for today’s fixture vs @WestHam



Come on you Blades pic.twitter.com/UraBEyuL1P — Sheffield United (@SheffieldUnited) 26 жовтня 2019 р.

Вест Хем – Шеффілд Юнайтед: пряма відеотрансляція матчу АПЛ 26 жовтня 2019