Вест Хэм отметил год с момента подписания Ярмоленко веселым видеороликом

Ровно год назад, 11 июля, вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко подписал контракт с Вест Хэмом.

Клубный твиттер "молотков" отметил год с момента подписания контракта с игроком сборной Украины Андреем Ярмоленко веселым видеороликом.

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Вест Хэм смонтировал эпизоды из интервью, где футболист выражает искренние радостные эмоции, и соединил с голами Ярмоленко. "1 год Ярмо, 1 год улыбок", – написано над видео.

К слову, в прошлом сезоне украинец провел лишь 10 матчей за Вест Хэм во всех турнирах, большую часть сезона Ярмоленко пропустил из-за травмы.

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