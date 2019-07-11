toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ НЕЙМАР В БАРСЕЛОНУ ТРАНСФЕРЫ

Ярмоленко объяснил решение сменить игровой номер в Вест Хэме

11:55 169 Читати українською
Ярмоленко объяснил решение сменить игровой номер в Вест Хэме
Андрей Ярмоленко / Вест Хэм

Украинский вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко сменил игровой номер.

"Я сменил номер, ведь выступаю под 7-м в составе сборной Украины. Кроме того, это счастливая для меня цифра, и я надеюсь, что номер поможет мне лучше играть за Вест Хэм.

Ярмоленко поделился эмоциями после восстановления от травмы

Я буду будто новое приобретение для команды", – передает слова Андрея Ярмоленко официальный сайт английского клуба.

Напомним, в новом сезоне украинский вингер будет выступать за Вест Хэм под 7-м номером, ранее Ярмоленко играл с двадцаткой на спине.

"Ярмоленко мав іти в Мілан": автор, що скептично оцінював Андрія в Борусії, написав для Вест Хема про українця

blog_ava
"Отказался от 6 млн евро за 3 года", – Федецкий вспомнил, как его приглашали в Россию
06:30
278
Теги
Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Вест Хэм Вест Хэм Англия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • УАФ одобрила внедрение VAR в сезоне 2019/20
    Україна — 10 июль210 УАФ одобрила внедрение VAR в сезоне 2019/20
5
час
:
7
мин
Транс
18:30
Будучность
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук