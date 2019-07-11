Ярмоленко объяснил решение сменить игровой номер в Вест Хэме

Украинский вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко сменил игровой номер.

"Я сменил номер, ведь выступаю под 7-м в составе сборной Украины. Кроме того, это счастливая для меня цифра, и я надеюсь, что номер поможет мне лучше играть за Вест Хэм.

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Я буду будто новое приобретение для команды", – передает слова Андрея Ярмоленко официальный сайт английского клуба.

Напомним, в новом сезоне украинский вингер будет выступать за Вест Хэм под 7-м номером, ранее Ярмоленко играл с двадцаткой на спине.

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