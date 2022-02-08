Вест Хем після двох поспіль поразок у чемпіонаті пропустив Манчестер Юнайтед на четверту позицію, але розрив між командами залишався невелеким – їх розділяло всього одне очко. Щоправда, Арсенал і Тоттенхем при кількох матчах у запасі трималися на тій же дистанції позаду, а Вулверхемптон відставав на три пункти. Таким чином, підопічні Девіда Мойєса не мала права на осічку. На щастя для лондонців, у 24-му турі вони приймали 19-ту команду АПЛ – Уотфорд.

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"Шершні" не знали перемог протягом 9-ти матчів чемпіонату поспіль, однак Андрія Ярмоленка не випустили навіть на такого суперника (українець залишився в запасі). Гості ж у першому таймі двічі могли покарати Девіда Мойєса за ігнор Ярмоли: на 17-й хвилині Куцка замикав навіс Камара на лінію воротарського (повз ворота), а на 27-й Сіссоко класно пробив з-за меж штрафного – м'яч пройшов поруч зі стійкою!

Вест Хем прокинувся ближче до перерви, ледь не відкривши рахунок на 36-й хвилині. Боуен запустив проникну передачу на Бенрама, а той вистрілив з розвороту з гострого кут – Фостер парирував, а Бенрама з добивання влучив у штангу! Це був єдиний гідний уваги момент "хаммерс" у першому таймі. Відпочивати команди відправились за нулів на табло.

На початку другого тайму зміст гри особливо не змінився. Вест Хем тримав м'яч, а Уотфорд не сильно то й поступався "молотобійцям". Моментів при цьому не виникало аж до 68-ї хвилини, коли господарі несподівано відкрили рахунок: Боуен протягнув м'яч по центру й потужно пробив з дистанції, а м'яч рикошетом від Саміра полетів у протихід Фостеру – 1:0! На 70-й лондонці могли й подвоїти перевагу, однак удар Соучека після прострілу від Кресвелла встигли накрити.

Уотфорд мав шикарний шанс відігратись на 75-й хвилині, коли Клеверлі з-за меж карного майданчика закрутив м'яч у дальню дев'ятку. Фабіанскі у карколомному стрибку парирував, а Вест Хем відповів вриванням Боуена у штрафний на 84-й хвилині – Джаррод вистрілив у ближній кут, але Фостер перевів м'яч у стійку! Цей момент став останнім у зустрічі. "Молотобійці" святкують перемогу. Ярмоленко на поле так і не вийшов.

Таким чином, Вест Хем набрав 40 очок, піднявшись на четверту позицію в турнірній таблиці АПЛ. Втім, МЮ у разі звитяги над Бернлі поверне "хаммерс" на п'яту сходинку. Уотфорд з 15 заліковими балами повернувся на дев'ятнадцяте місце, програвши у 10-му матчі чемпіонату поспіль.

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