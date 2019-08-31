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Вест Хэм – Норвич: Ярмоленко попал в стартовый состав – онлайн-трансляция матча АПЛ

16:03 1014 Читати українською
Вест Хэм – Норвич: Ярмоленко попал в стартовый состав – онлайн-трансляция матча АПЛ
Вест Хэм – Норвич: Ярмоленко попал в в стартовый состав – онлайн-трансляция матча, 31 августа 2019

Вест Хэм принимает Норвич в 4-м туре АПЛ. Андрей Ярмоленко попытается помочь своей команде продолжить победное шествие. Ссылка на онлайн-трансляцию матча – на "Футбол 24".

24’ Себастьян Алле
 
24’ Себастьян Алле

Матч, как и онлайн-трансляция Вест Хэм – Норвич на "Футбол 24", стартует в 17:00 по киевскому времени. "Молоты" в последний раз проигрывали "канарейкам" далеких 30 лет назад, когда еще даже АПЛ не существовало. Андрей Ярмоленко второй раз подряд выходит в стартовом составе лондонского клуба. Вест Хэм набирает ход после разгромного поражения от Ман Сити на старте – 4 очка на выезде стали неплохим результатом перед возвращением домой. Норвич победил только Ньюкасл и проиграл Ливерпулю и Челси. Среди недели команда Почеттино прошла дальше в Кубке Лиги. В свою очередь "желто-зеленые" вылетели из турнира.

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Отметим, что Пеллегрини не изменил основу после предыдущего выигранного матча. Приятно, что в стартовом составе Вест Хэма, что понемногу выкристаллизовывается, снова оказывается игрок сборной Украины, который восстанавливался более 9 месяцев после тяжелой травмы.

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Теги
Англия Украинцы за рубежом Вест Хэм Вест Хэм Сборная Украины Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Норвич Норвич Вест Хэм - Норвич
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