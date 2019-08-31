Вест Хем – Норвіч: Ярмоленко потрапив у стартовий склад – онлайн-трансляція матчу АПЛ

Вест Хем приймає Норвіч у 4-му турі АПЛ. Андрій Ярмоленко спробує допомогти своїй команді продовжити переможну ходу. Посилання на онлайн-трансляцію матчу – на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Вест Хем – Норвіч на "Футбол 24", стартує о 17:00 за київським часом. "Молоти" востаннє програвали "канаркам" далеких 30 років тому, коли ще навіть АПЛ не існувало. Андрій Ярмоленко вдруге поспіль виходить у стартовому складі лондонського клубу. Вест Хем набирає ходу після розгромної поразки від Ман Сіті на старті – 4 очки на виїзді стали непоганим результатом перед поверненням додому. Норвіч переміг лише Ньюкасл і програв Ліверпулю та Челсі. Серед тижня команда Почеттіно пройшла далі в Кубку ліги. Натомість "жовто-зелені" вилетіли з турніру.

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Відзначимо, що Пеллегріні не змінив основу після попереднього виграного матчу. Приємно, що у стартовому складі Вест Хема, що потроху викристалізовується, знову опиняється гравець збірної України, який відновлювався понад 9 місяців від важкої травми.