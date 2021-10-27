Александр Зинченко против Андрея Ярмоленко. Поединок стартовал в 21:45 по киевскому времени. Зинченко попал в стартовый состав впервые с 15 сентября. После матча против РБ Лейпциг в ЛЧ украинский универсал ни разу даже не выходил на поле. Ярмоленко помог Вест Хэму победить МЮ в 1/16 Кубка английской лиги, а теперь вышел против другого гранда из Манчестера. Почти не играя в АПЛ, экс-динамовец играет в основе уже 4 матч подряд в других турнирах.

Вест Хэм – Манчестер Сити: составы на матч 1/8 Кубка лиги

Первый удар всего лишь на 19 минуте. Нобл издалека приложился, запасной кипер Сити Стеффен парировал перед собой, но ни Ярмоленко, вышедшего по сути играть в центре нападения, ни кого-либо другого на добивании не оказалось. Зинченко очень опасно отдавал во вратарской поперечный пас. Голкипер гостей еле выбил круглого под жестким прессингом Лансини. Ярмоленко исполняет роль столба и зарабатывает перспективный стандарт. Еще несколько попыток Андрея прорваться, Зинченко и компания надежно играют в подстраховке. Ман Сити впервые что-то интересное создал всего на 25 минуте. Палмер получил пас от Мареза – Ареола на месте.

Отметим, что из нынешних стартеров у лондонцев, по сути, только Крессуэлл и Соучек являются стабильными игроками основы в АПЛ. У Сити похожая ситуация. Из ныне вышедших Уокер, Де Брюйне, Гюндоган и с натяжкой Марез обычно играют с первых минут в важнейших матчах, когда здоровье позволяет. "Молоты" без больших проблем обороняются, а вот с атакой совсем беда. Ярмоленко имел один из немногочисленных шансов прорваться в штрафную, однако экс-лидер Шахтера Фернандиньо ловко обокрал бывшего динамовца.

Зинченко несколько раз подчищал после опасных подач лондонцев. Ярмоленко тоже снимает верховые мячи в пределах своей штрафной. Лучший момент манчестерцы создали на 45-й минуте. Марез нашел Аке во вратарской. Натан переиграл Диопа в воздухе, но с нескольких метров дал мимо рамки. Равная игра до перерыва: по ударам вроде и 1:8 (в створ ворот 1:1), но на победный результат команда Гвардиолы не наиграла.

На второй тайм вышел Канселу. Что интересно, Жоау заменил не Зинченко, а Уокера. Пошла более веселая игра. Масуаку дважды классно прорывался в зоне Канселу. В одном случае снова безупречно подчистил Фернандинью. В другом – левый вингбек Вест Хэма решил пробить сам, хотя во вратарском перспективно открывался Ярмола – выше. Зинченко нашел Палмера на линии штрафной, молодой хавбек перевел еще дальше на Гюндогана, Илкай не сумел попасть с острого угла.

Момент матча для лидеров сборной Украины. Масуаку мощно пробил, снаряд от кулаков Стеффена отскочил к совершенно свободному Ярмоленко. Андрей несколько медленно подстраивался под удар из пределов вратарской, так что Зинченко успел добежать и заблокировать. Манчестер Сити завелся в ответ. Три подряд атаки слева. Палмер, Стерлинг и Де Брюйне не смогли переиграть Ареола. Навес Кевина после розыгрыша углового. Стоунз расстреливает, Ареола выдает еще один блестящий сейв.

Вест Хэм не забывает огрызаться. Крессуэлл уже не в первый раз классно разыгрывает на левом фланге, Влашич сбрасывает, Соучек пробивает с выгодной позиции, но не точно. На 62-й минуте Мойес провел тройную замену. Атакующее трио основы Боуэн, Бенрама и Форналс меняет Ярмоленко, Влашича и Масуаку. Канселу получил повреждение, Гвардиола обеспокоенно смотрит за этим всем. Палмер блестяще прошел и обыгрался со Стерлингом. Один лишь последний удар подвел – выше с убийственной дистанции по центру.

Резкая контра Вест Хэм Юнайтед флангом Зинченко. Быстрая перепасовка завершилась дальним ударом. Александр успел подставить спину. Фоден заменил Мареза на 72 минуте. Фил, не долго думая, накрутил нескольких соперников, снаряд после рикошетов отскочил к Гюндогану, но немец отпустил мяч и Ареола, уже лежа, выбил. Жезус заменил Палмера. Безумный удар Зины метров с 25, Ареола не менее эффектно переводит над перекладиной. Украинский фулбек в огне – делает взбучку партнерам, а потом сбрасывает головой так, что соперник едва не перехватывает перед вратарем. Серия пенальти решает обладателя путевки в 1/4 финала.

Нобл уверенно реализует первую попытку. Фоден начинает у Сити. Удар мимо ворот – 1:0, Вест Хэм получает преимущество. Стеффен почти парировал, но Боуэн таки прошил американского голкипера. Канселу уверенно забивает – 2:1. Доусон спокойно развел мяч и вратаря по разным углам. Жезус на паузе ставит Ареола на колени, а сам легко катит в сетку – 3:2. Крессуэлл пробивает без проблем. Грилиш спокойно реализует предпоследнюю попытку – 4:3. Бенрама ставит точку – 5:3, Вест Хэм в четвертьфинале! Манчестер Сити после 4 подряд титулов победителя Кубка Лиги сенсационно рано вылетает в 5 розыгрыше.