Вест Хэм Ярмоленко нацелился на дуэт из Сельты

Лондонский Вест Хэм заинтересовался еще одним игроком Сельты из Виго. Вслед за Макси Гомесом английский клуб проявляет интерес к полузащитнику Станиславу Лоботке.

Вест Хэм хочет заключить двойную сделку с галисийцами, сообщает TEAMtalk.

Неймовірна результативність Бундесліги та Серії А, Бензема – космос, Сульшер побив Арсенал: підсумки євровікенду

Помимо форварда Гомеса, "молотки" заинтересовались хавбеком Лоботкой. Лондонцы готовы активировать клаусулу уругвайского нападающего (35 млн фунтов) и оставить его в аренде в Сельте до конца сезона.

Зато словацкого полузащитника Вест Хэм хочет взять в аренду до конца сезона и надеется выдержать конкуренцию с другими представителями АПЛ – Эвертоном, Борнмутом, Лестером и Вулверхэмптоном.

В сезоне 2018/19 Максимилиано Гомес провел 19 матчей в Ла Лиге, в которых забил 9 мячей и отдал 5 ассистов. Станислав Лоботка сыграл 15 матчей и имеет в активе одну результативную передачу.