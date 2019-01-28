Вест Хем Ярмоленка націлився на дует із Сельти

Лондонський Вест Хем зацікавився ще одним гравцем Сельти з Віго. Вслід за Максі Гомесом англійський клуб проявляє інтерес до півзахисника Станіслава Лоботки.

Вест Хем хоче укласти подвійну угоду з галісійцями, повідомляє TEAMtalk.

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Окрім форварда Гомеса, "молотки" зацікавилися хавбеком Лоботкою. Лондонці готові сплатити клаусулу уругвайського нападника (35 млн фунтів) і залишити його в оренді в Сельті до кінця сезону.

Натомість словацького півзахисника Вест Хем хоче взяти в оренду до кінця сезону та сподівається витримати конкуренцію з іншими представниками АПЛ – Евертоном, Борнмутом, Лестером і Вулверхемптоном.

У сезоні 2018/19 Максиміліано Гомес провів 19 матчів у Ла Лізі, в яких забив 9 м'ячів і віддав 5 асистів. Станіслав Лоботка зіграв 15 матчів і має в активі одну результативну передачу.