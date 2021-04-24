Вест Хэм принимает Челси в рамках 33 тура АПЛ. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Вест Хэм – Челси стартует в 19:30 по киевскому времени. Прямая трансляция – на телеканале Setanta Sports Ukraine. Онлайн игру можно посмотреть на платформах MEGOGO и oll.tv. Текстовый онлайн проводит "Футбол 24".

Предыдущий приезд Челси в гости к Вест Хэму завершился бенефисом Ярмоленко. Андрей вышел на замену и забил красивый победный гол для "молотобойцев". Сегодня украинец имеет шанс повторить подвиг – он восстановился после травмы и второй раз подряд попал в заявку. Начинает он в запасе. А лондонские команды борются между собой за попадание в Лигу чемпионов. Сейчас и у Челси, и у Вест Хэма по 55 очков.

Стартовые составы команд

Вест Хэм: Фабиански – Диоп, Бальбуэна, Огбонна – Цоуфал, Соучек, Нобл, Фредерикс – Форнальс – Лингард, Боуэн.

Запасные: Рэндольф, Тротт, Джонсон, Алвес, Ковентри, Лансини, Бенрама, Ярмоленко, Одубеко.

Челси: Менди – Кристенсен, Силва, Рюдигер – Аспиликуэта, Жоржинью, Канте, Чилуэл – Маунт, Пулишич – Вернер.

Запасные: Кепа, Алонсо, Зума, Джеймс, Гилмор, Хадсон-Одой, Хаверц, Зиеш, Абрахам.

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