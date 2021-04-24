Вест Хем приймає Челсі в рамках 33 туру АПЛ. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Вест Хем – Челсі стартує о 19:30 за київським часом. Пряма трансляція – на телеканалі Setanta Sports Ukraine. Онлайн гру можна переглянути на платформах MEGOGO та oll.tv. Текстовий онлайн проводить "Футбол 24".

Попередній приїзд Челсі в гості до Вест Хема завершився бенефісом Ярмоленка. Андрій вийшов на заміну та забив красивий переможний гол для "молотобійців". Сьогодні українець має шанс повторити подвиг – він відновився після травми та вдруге поспіль потрапив до заявки. Розпочинає він в запасі. А лондонські команди борються між собою за потрапляння в Лігу чемпіонів. Наразі і в Челсі, і у Вест Хема по 55 очок.

Стартові склади команд

Вест Хем: Фабіанскі – Діоп, Бальбуена, Огбонна – Цоуфал, Соучек, Нобл, Фредерікс – Форнальс – Лінгард, Боуен.

Запасні: Рендольф, Тротт, Джонсон, Алвес, Ковентрі, Лансіні, Бенрама, Ярмоленко, Одубеко.

Челсі: Менді – Крістенсен, Сілва, Рюдігер – Аспілікуета, Жоржінью, Канте, Чілвел – Маунт, Пулішіч – Вернер.

Запасні: Кепа, Алонсо, Зума, Джеймс, Гілмор, Хадсон-Одой, Хаверц, Зієш, Абрахам.

Зінченко у фіналі, Ярмоленко проти нудного монстра в битві за ЛЧ, важкі іспити для Реала і Барси – топ-матчі вікенду