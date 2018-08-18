toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ЛЬВОВ - ШАХТЕР АНГЛИЯ ДИНАМО КИЕВ - АЛЕКСАНДРИЯ ТРАНСФЕРЫ

Вест Хэм – Борнмут: Ярмоленко начинает матч на скамейке запасных

16:35 137 Читати українською
Вест Хэм – Борнмут: Ярмоленко начинает матч на скамейке запасных
Андрей Ярмоленко / Фото ФК Вест Хэм

Наставник Вест Хэма Мануэль Пеллегрини пока не доверяет украинскому полузащитнику Андрею Ярмоленко место в стартовом составе.

Украинский полузащитник не выйдет в стартовом составе Вест Хэма на матч 2-го тура чемпионата Англии против Борнмута.

Шевченко: У Ярмоленко есть все данные, чтобы приспособиться к футболу Вест Хэма

Напомним, первый матч против Ливерпуля Ярмоленко также начал со скамейки запасных, но появился на поле на 67 минуте матча, когда его команда уже проигрывала со счетом 0:3 и не имела шансов восстановить интригу.

Матч Вест Хэм – Борнмут начнется в 17:00.

Топ-5 дебютантов АПЛ, которые зажгли в 1 туре: Ярмоленко и Ко попали под раздачу новичка Клоппа

Англия2 турЛондон Стедиум (Лондон)

Вест Хэм - Борнмут: Суббота 18 августа 2018

Вест Хэм

live 62'
1 : 0
Борнмут
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Англия Вест Хэм - Борнмут Вест Хэм Вест Хэм Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
42
мин
Кьево
19:00
Ювентус
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Залиште відгук