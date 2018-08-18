Вест Хэм – Борнмут: Ярмоленко начинает матч на скамейке запасных

Наставник Вест Хэма Мануэль Пеллегрини пока не доверяет украинскому полузащитнику Андрею Ярмоленко место в стартовом составе.
Украинский полузащитник не выйдет в стартовом составе Вест Хэма на матч 2-го тура чемпионата Англии против Борнмута.
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Напомним, первый матч против Ливерпуля Ярмоленко также начал со скамейки запасных, но появился на поле на 67 минуте матча, когда его команда уже проигрывала со счетом 0:3 и не имела шансов восстановить интригу.
Матч Вест Хэм – Борнмут начнется в 17:00.
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