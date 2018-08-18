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Шевченко: У Ярмоленко есть все данные, чтобы приспособиться к футболу Вест Хэма

17 августа 23:02 27 Читати українською
Шевченко: У Ярмоленко есть все данные, чтобы приспособиться к футболу Вест Хэма
Андрей Шевченко / Фото: соцсети

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко считает, что у Андрея Ярмоленко есть все для того, чтобы сыграть в Вест Хэме.

"Поддерживаю решение Ярмоленко перейти в Вест Хэм. Как я понял, в Боруссии изменились планы, для них приоритет – молодые футболисты, поэтому если он не входил в планы команды, он нашел себе отличный вариант.

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Вест Хэм - прекрасный клуб с хорошими традициями. У Андрея есть все данные, чтобы приспособиться к их футболу – я более чем уверен. Я общался с ним до перехода, смотрел матч, когда он вышел на замену. Надеюсь, в следующей игре он выйдет в основном составе", – цитирует Шевченко Football Hub.

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Теги
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Вест Хэм Вест Хэм Англия Андрей Шевченко Андрей Шевченко Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко
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