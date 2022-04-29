Вест Хэм – Айнтрахт – 1:2 – видео голов и обзор полуфинала Лиги Европы
09:25 - Читати українською
Айнтрахт обыграл Вест Хэм в первом полуфинале ЛЕ. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов поединка на Футбол 24.
Даичи Камада 54’
54’ Даичи Камада
Кнауфф размочил счет на 1 минуте. Затем коллективы обменивались моментами, но в конце первого тайма забил Антонио.
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После перерыва на добивании удачно сыграл Камада и подарил Айнтрахту победу, хотя Вест Хэм еще имел шансы забить. Ответный матч полуфинала Лиги Европы между англичанами и немцами состоится 5 мая.
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