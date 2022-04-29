Айнтрахт обыграл Вест Хэм в первом полуфинале ЛЕ. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов поединка на Футбол 24.

Кнауфф размочил счет на 1 минуте. Затем коллективы обменивались моментами, но в конце первого тайма забил Антонио.

Айнтрахт чудом обыграл Вест Хэм в первом полуфинале ЛЕ на выезде – команда Ярмоленко заслужила гораздо большее