Вест Хем – Айнтрахт – 1:2 – відео голів та огляд півфіналу Ліги Європи
09:25 - Читать на русском
Айнтрахт обіграв Вест Хем у першому півфіналі ЛЄ. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів поєдинку на Футбол 24.
Даїчі Камада 54’
54’ Даїчі Камада
Кнауфф розмочив рахунок вже на 1 хвилині. Далі колективи обмінювались моментами, але наприкінці першого тайму забив Антоніо.
Айнтрахт дивом обіграв Вест Хем у першому півфіналі ЛЄ на виїзді – команда Ярмоленка заслужила значно більшого
По перерві на добиванні вдало зіграв Камада і подарував Айнтрахту перемогу, хоч Вест Хем ще мав шанси забити. Матч-відповідь півфіналу Ліги Європи між англійцями й німцями відбудеться 5 травня.
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter