Айнтрахт обіграв Вест Хем у першому півфіналі ЛЄ. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів поєдинку на Футбол 24.

Кнауфф розмочив рахунок вже на 1 хвилині. Далі колективи обмінювались моментами, але наприкінці першого тайму забив Антоніо.

Айнтрахт дивом обіграв Вест Хем у першому півфіналі ЛЄ на виїзді – команда Ярмоленка заслужила значно більшого

По перерві на добиванні вдало зіграв Камада і подарував Айнтрахту перемогу, хоч Вест Хем ще мав шанси забити. Матч-відповідь півфіналу Ліги Європи між англійцями й німцями відбудеться 5 травня.