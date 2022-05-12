"Как спортсмену, тебе хочется побеждать в каждой игре, но вчера было нормально проиграть. Этот матч не за очки, а для получения игровой практики и испытания сборной Украины. Думаю, все остались довольны. С самого начала было понятно, что украинцы взялись за дело и что будет сложная игра. Думаю, получилась яркая встреча с достаточным количеством голевых моментов, в которой в итоге выиграл наш соперник.

Перфоманс Мудрика в дебюте за сборную в видеообзоре поединка Боруссия М – Украина – 1:2

Было приятно видеть, как радостны были фанаты. Атмосфера была великолепна. В общем, я был просто рад болельщикам. Кроме того, Боруссия объявила о продлении моего контракта (до 2024 года – прим.), поэтому весь день был хорошим для меня", – поделился Херман в комментарии официальному сайту Боруссии М.

Заметим, что сборная Украины минимально обыграла (2:1) середняка Бундеслиги (10-е место в текущей кампании) – Боруссию М.

Боруссия М – Украина: Мудрик и другой сенсационный дебютант дают победу – миллионы для украинцев, ложечка дегтя