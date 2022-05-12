"Як спортсмену, тобі хочеться перемагати у кожній грі, але вчора було нормально програти. Цей матч не за очки, а для отримання ігрової практики та випробовування збірної України. Думаю, всі залишились задоволеними. З початку було зрозуміло, що українці взялися за справу і що буде складна гра. Думаю, вийшла яскрава зустріч з достатньою кількістю гольових моментів, у якій в підсумку переміг наш суперник.

Перфоманс Мудрика у дебюті за збірну у відеоогляді поєдинку Борусія М – Україна – 1:2

Було приємно бачити, якими радісними були фанати. Атмосфера була чудовою. Загалом, я був просто радий за вболівальників. Крім того, Борусія оголосила про продовження мого контракту (до 2024 року – прим.), тому увесь день був гарним для мене", – поділився Херман у коментарі офіційному сайту Борусії М.

Зауважимо, що збірна України мінімально обіграла (2:1) середняка Бундесліги (10 місце у поточній кампанії) – Борусію М.

Борусія М – Україна: Мудрик та інший сенсаційний дебютант дають перемогу – мільйони для українців і ложечка дьогтю