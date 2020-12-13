Хавбек парижского гранда Марко Верратти признался, как пытается удержать Неймара и Килиана Мбаппе в ПСЖ.

"Каждый день прошу Неймара и Мбаппе остаться в ПСЖ! Иногда спрашиваю Килиана: "Ты уже подписал новый контракт?"

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Думаю, что совсем скоро они придут к согласию с руководством, ведь им обоим здесь очень хорошо", – цитирует Верратти Get French Football News.

Заметим, контракты обоих звезд – Неймара и Мбаппе – действующие до июня 2022 года. В последнее время бразильца сватают в Барселону, откуда он перебрался в ПСЖ в 2017-м, француза же некоторые СМИ видят в Реале.

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