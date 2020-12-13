Хавбек паризького гранда Марко Верратті зізнався, як намагається втримати Неймара і Кіліана Мбаппе в ПСЖ.

"Щодня прошу Неймара і Мбаппе залишитися в ПСЖ! Іноді запитую Кіліана: "Ти вже підписав новий контракт?"

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Думаю, що зовсім скоро вони дійдуть згоди з керівництвом, адже їм обом тут дуже добре", – цитує Марко Верратті Get French Football News.

Зауважимо, контракти обох зірок – Неймара і Мбаппе – чинні до червня 2022 року. Останнім часом бразильця сватають в Барселону, звідки він перебрався в ПСЖ у 2017-му, француза ж деякі ЗМІ бачать у Реалі.

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