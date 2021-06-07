Верона объявила новым тренером экс-наставник Ромы
7 июня 22:50 - Читати українською
Эусебио Ди Франческо вернется к работе в Серии А.
Эусебио Ди Франческо стал главным тренером Вероны, подписав контракт на два года, сообщает официальный сайт клуба.
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Последним местом работы итальянского специалиста был Кальяри, откуда его уволили в феврале. Ди Франческо имеет опыт работы в ряде итальянских клубов, среди которых Лечче, Сассуоло, Рома, Сампдория и другие.
По итогам прошлого сезона Серии А Верона финишировала на 10-й строчке.
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