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Результаты первой жеребьевки Лиги Европы 2020/21

14:39 - Читати українською
Результаты первой жеребьевки Лиги Европы 2020/21
Игрок ФК Линкольн Ред Импс / Фото из открытых источников

Сегодня, 9 августа, в Ньоне состоялась жеребьевка предварительного раунда квалификации Лиги Европы сезона 2020/21.

Определились все пары предыдущего раунда квалификации ЛЕ 2020/21:

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Линкольн Ред Импс – Приштина

Тре Пенне – Гьилани

Санта-Колома – Искра Даниловград

Ендоргани – Зета

Гленторан – Торсхавн

Сент Джозеф-с –Торсгавн Б36

Колерайн – Фиорита 1967

Рунавик – Берри Таун Юнайтед

Добавим, что матчи пройдут 20 августа. Победители выйдут в первый квалификационный раунд Лиги Европы.

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