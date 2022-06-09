"Да, мы прекратили сотрудничество. Это было наше общее решение. Я сказал руководству, что пока не могу туда вернуться. Как туда сейчас возвращаться?

Шериф официально простился с Вернидубом

После службы? Никто не будет ждать. Команду нужно готовить к следующему сезону, матчам Лиги чемпионов. Я считаю, что поступил очень правильно. Если сейчас удастся где-нибудь поработать, то лучше я останусь здесь и буду работать в Украине", – цитирует Вернидуба FanDay .

Напомним, Юрий Николаевич впервые в истории вывел Шериф в групповой этап Лиги чемпионов и даже сумел обыграть мадридский Реал на Сантьяго Бернабеу. После начала полномасштабного вторжения России в Украину тренер вступил в ВСУ. Сейчас ходят слухи о назначении его наставником Кривбасса.

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