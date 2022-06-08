"В связи со сложившимися обстоятельствами и по просьбе украинского специалиста Юрия Вернидуба, руководство Шерифа и главный тренер клуба прекратили сотрудничество по взаимному согласию сторон.

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Юрий Николаевич стал главным тренером нашего клуба зимой 2021 года. Осенью 2021-го вывел Шериф в групповой этап Лиги чемпионов и в весеннюю часть еврокубков, где сыграл в раунде нокаут Лиги Европы.

Юрий Вернидуб навсегда останется в истории клуба. Коллектив ФК Шериф благодарит тренера за вклад в развитие нашего клуба и желает ему дальнейших успехов в профессиональной карьере", – говорится в заявлении пресс-службы клуба.

Напомним, Вернидуб впервые в истории вывел Шериф в групповой этап Лиги чемпионов и даже сумел обыграть мадридский Реал на Сантьяго Бернабеу. После начала полномасштабного вторжения России в Украину тренер вступил в ВСУ и сражается на передовой.

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