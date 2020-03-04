Вернидуб поделился ожиданиями перед битвой за Суперкубок Беларуси против Милевского, Хачериди и Нойка

Главный тренер солигорского Шахтера Юрий Вернидуб рассказал о состоянии своей команды перед Суперкубком Беларуси против Динамо Брест.

"Мы очень долго готовились к началу официальных матчей. Думаю, тот рабочий период, который мы провели с 9 января и по сегодняшний день, мы отработали плодотворно. А уже официальные игры покажут, насколько мы готовы. Я думаю, что ребята готовы, чтобы выходить и показывать хороший футбол, прежде всего, результативный. Мы будем делать все, чтобы выполнить те задачи, которые перед нами ставит клуб.

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Вы знаете, я не любитель прогнозов. Думаю, Динамо Брест готовится к этому матчу не в меньшей степени, чем мы. Пусть победит сильнейший. Этим будет сказано все. В любом виде спорта есть противостояние сторон. Побеждает тот, кто в данный момент был готов лучше.

Говорю искренне, я не поклонник футбола на синтетике (матч за Суперкубок состоится на искусственном поле – прим.). В Украине уже давно все поля натуральные. Но не только в Беларуси существует такое: в том же Казахстане, в Азербайджане. Так или иначе, я как тренер, и мои футболисты должны быть готовы к этому. Потому что, выходя на этот синтетический газон, мы в одинаковых условиях с Динамо Брест. Победит тот, кто этого больше хочет и кто этого будет больше достоин по игре", – цитирует Вернидуба официальный сайт солигорского Шахтера.

Напомним, "горняки" завоевали Кубок Беларуси еще в мае прошлого года, когда команду возглавлял предшественник Вернидуба – Сергей Ташуев. Им будет противостоять действующий чемпион страны, Динамо Брест, в составе которого выступают украинцы Милевский, Нойок и Хачериди. Матч за Суперкубок состоится сегодня (4 марта), начало в 18:30 по киевскому времени.

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