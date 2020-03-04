Вернидуб поділився очікуваннями перед битвою за Суперкубок Білорусі проти Мілевського, Хачеріді та Нойка

Головний тренер солігорського Шахтаря Юрій Вернидуб розповів про стан своєї команди перед Суперкубком Білорусі проти Динамо Брест.

"Ми дуже довго готувалися до початку офіційних матчів. Думаю, той робочий період, який ми провели з 9 січня і по сьогоднішній день, ми відпрацювали плідно. А вже офіційні ігри покажуть, наскільки ми готові. Я думаю, що хлопці готові, щоб виходити і показувати хороший футбол, перш за все, результативний. Ми будемо робити все, щоб виконати ті завдання, які перед нами ставить клуб.

Вернидуб: У Білорусі є 5-6 команд, які б легко склали конкуренцію українським лідерам у спільному чемпіонаті

Ви знаєте, я не любитель прогнозів. Думаю, Динамо Брест готується до цього матчу не менше, ніж ми. Нехай переможе сильніший. Цим буде сказано все. У будь-якому виді спорту є протистояння сторін. Перемагає той, хто в даний момент був готовий краще.

Кажу щиро, я не прихильник футболу на синтетиці (матч за Суперкубок відбудеться на штучному полі – прим.). В Україні вже давно всі поля натуральні. Але не тільки в Білорусі існує таке: в тому ж Казахстані, в Азербайджані. Так чи інакше, я як тренер, і мої футболісти повинні бути готові до цього. Тому що, виходячи на цей синтетичний газон, ми в однакових умовах з Динамо Брест. Переможе той, хто цього більше хоче і хто цього буде більше заслуговувати по грі", – цитує Вернидуба офіційний сайт солігорського Шахтаря.

Нагадаємо, "гірники" здобули Кубок Білорусі ще у травні минулого року, коли команду очолював попередник Вернидуба – Сергій Ташуєв. Їм протистоятиме чинний чемпіон країни, Динамо Брест, у складі якого виступають українці Мілевський, Нойок та Хачеріді. Матч за Суперкубок відбудеться сьогодні (4 березня), початок о 18:30 за київським часом.

Терикони, культ Леніна та тупий ОМОН: куди потрапив Юрій Вернидуб