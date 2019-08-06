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Вернидуб назвал самых перспективных украинских футболистов

09:17 39 Читати українською
Вернидуб назвал самых перспективных украинских футболистов
Юрий Вернидуб / фото Дениса Руденка

Бывший наставник Зари Юрий Вернидуб поделился своим мнением о перспективных украинских футболистах.

"Выделить нескольких перспективных украинских футболистов? Можно в Заре выделить. Это Леднев, считаю, суперфутболист. Лунев мне очень импонирует.

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В Динамо их очень много. Булеца особенно, Цитаишвили мне очень нравится. Их много сейчас. Большинство, конечно, с Динамо, но и в Шахтере есть ребята, которые стали чемпионами мира U-20", – сказал Вернидуб ютуб-каналу "Трендец".

Напомним, Юрий Вернидуб этим летом покинул луганскую Зарю, после 8 лет работы тренером команды. Сейчас специалист находится без работы.

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Теги
Віталій Вернидуб Віталій Вернидуб Заря Заря Сергей Булеца Сергей Булеца Максим Лунев Максим Лунев Богдан Леднев Богдан Леднев Георгий Цитаишвили Георгий Цитаишвили
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